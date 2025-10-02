uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-02
Silvestre Fonseca é candidato do PSD à Junta de Santana do Mato
Silvestre Fonseca é candidato do PSD à Junta de Santana do Mato

O PSD de Coruche anunciou Silvestre Fonseca como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Santana do Mato. Empresário e residente na localidade, onde vive com a família, afirma querer “inovar e renovar” e travar a perda de população, apostando em novas infra-estruturas e na valorização da cultura e tradições locais. O partido sublinha que a sua ligação à freguesia e experiência pessoal fazem dele “a pessoa certa para liderar a mudança”.

