Torres Novas aprova recomendação pela utilização de fogo-de-artifício silencioso

Recomendação aprovada pela Assembleia Municipal de Torres Novas defende que foguetes convencionais são perturbadores para animais e algumas pessoas, incluindo as que sofrem de deficiência mental. E pede que sejam substituídos por outros engenhos de baixa intensidade ou espectáculos multimédia.

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou, na sessão de 23 de Setembro, uma recomendação que defende a utilização de fogo-de-artifício silencioso, considerando que os espectáculos tradicionais “apresentam relevantes preocupações sociais e ambientais”. O documento foi aprovado por maioria com as abstenções dos eleitos do PSD/CDS-PP e os votos contra de dois eleitos do PS e do Movimento P’la Nossa Terra.

A recomendação, apresentada pelo Bloco de Esquerda, refere que “os fogos-de-artifício convencionais são muito perturbadores para crianças, idosos, pessoas com sensibilidades sensoriais, pessoas com deficiências mentais”, podendo gerar “ansiedade e medo para estes grupos”. Também para os animais estes momentos são de verdadeiro pânico, alega-se, levando a que alguns fujam, magoem-se, desenvolvam problemas de saúde, ou faleçam numa situação de grande ansiedade. Em causa está também a vertente ambiental, tendo em conta que “um foguete é composto por um conjunto de compostos poluentes, posteriormente queimados e libertados no ar”.

“Cada vez mais cidades têm apostado em alternativas ao fogo-de-artifício tradicional, preservando momentos de grande beleza, enquanto respondem aos desafios ambientais e sociais”, lê-se no documento que recomenda à Câmara de Torres Novas, responsável pelas licenças para lançamento de fogo-de-artifício e de ruído, que considere a utilização de fogos-de-artifício de baixa intensidade sonora nos eventos municipais, ou que os substitua por espectáculos multimédia. Pede-se ainda ao município que imponha essas condições em todos os cadernos de encargos para a contratualização de entidades externas na organização, promoção e concretização destes eventos municipais.