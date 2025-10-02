uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Política Torres Novas aprova recomendação pe ...

Torres Novas aprova recomendação pela utilização de fogo-de-artifício silencioso

Recomendação aprovada pela Assembleia Municipal de Torres Novas defende que foguetes convencionais são perturbadores para animais e algumas pessoas, incluindo as que sofrem de deficiência mental. E pede que sejam substituídos por outros engenhos de baixa intensidade ou espectáculos multimédia.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou, na sessão de 23 de Setembro, uma recomendação que defende a utilização de fogo-de-artifício silencioso, considerando que os espectáculos tradicionais “apresentam relevantes preocupações sociais e ambientais”. O documento foi aprovado por maioria com as abstenções dos eleitos do PSD/CDS-PP e os votos contra de dois eleitos do PS e do Movimento P’la Nossa Terra.
A recomendação, apresentada pelo Bloco de Esquerda, refere que “os fogos-de-artifício convencionais são muito perturbadores para crianças, idosos, pessoas com sensibilidades sensoriais, pessoas com deficiências mentais”, podendo gerar “ansiedade e medo para estes grupos”. Também para os animais estes momentos são de verdadeiro pânico, alega-se, levando a que alguns fujam, magoem-se, desenvolvam problemas de saúde, ou faleçam numa situação de grande ansiedade. Em causa está também a vertente ambiental, tendo em conta que “um foguete é composto por um conjunto de compostos poluentes, posteriormente queimados e libertados no ar”.
“Cada vez mais cidades têm apostado em alternativas ao fogo-de-artifício tradicional, preservando momentos de grande beleza, enquanto respondem aos desafios ambientais e sociais”, lê-se no documento que recomenda à Câmara de Torres Novas, responsável pelas licenças para lançamento de fogo-de-artifício e de ruído, que considere a utilização de fogos-de-artifício de baixa intensidade sonora nos eventos municipais, ou que os substitua por espectáculos multimédia. Pede-se ainda ao município que imponha essas condições em todos os cadernos de encargos para a contratualização de entidades externas na organização, promoção e concretização destes eventos municipais.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...