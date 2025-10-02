Abrantes inaugura Clube de Yoga do Riso

Abrantes recebeu entre os dias 19 e 21 de Setembro o 2.º Encontro Nacional de Líderes de Yoga do Riso, uma iniciativa organizada pela Associação Colourfuland, de Coimbra, que serviu de mote para o lançamento do Clube de Yoga do Riso de Abrantes. O Clube de Yoga do Riso tem como principal finalidade a promoção da saúde física, mental, profissional e social, estando já a ser delineado um conjunto de acções para os próximos meses, entre elas destaca-se a realização de uma sessão mensal gratuita de yoga do riso, na sede do clube, aberta à comunidade, com o objetivo de incentivar hábitos de bem-estar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida.