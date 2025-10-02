uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Sociedade Abrantes inaugura Clube de Yoga do ...

Abrantes inaugura Clube de Yoga do Riso

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Abrantes recebeu entre os dias 19 e 21 de Setembro o 2.º Encontro Nacional de Líderes de Yoga do Riso, uma iniciativa organizada pela Associação Colourfuland, de Coimbra, que serviu de mote para o lançamento do Clube de Yoga do Riso de Abrantes. O Clube de Yoga do Riso tem como principal finalidade a promoção da saúde física, mental, profissional e social, estando já a ser delineado um conjunto de acções para os próximos meses, entre elas destaca-se a realização de uma sessão mensal gratuita de yoga do riso, na sede do clube, aberta à comunidade, com o objetivo de incentivar hábitos de bem-estar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...