Acumulação de lixo nas ruas voltou a ser tema na reunião de câmara do Entroncamento

A falta de civismo de alguns munícipes do Entroncamento na colocação de monos nos contentores e ruas do concelho voltou a ser tema de debate na sessão camarária. O vereador Luís Forinho deu como exemplo a Rua Coronel José Maria Valente Carvalho, onde, segundo relatou, chegaram a acumular-se sofás, colchões e outros móveis durante vários dias. O vereador lembrou que existe um serviço gratuito da câmara municipal para a recolha destes materiais, mas sublinhou que muitos munícipes, “por desconhecimento ou falta de civismo”, continuam a deixar lixo nos passeios. O vereador pediu mais rigor na limpeza da cidade, de forma a que o concelho mantenha uma boa imagem.

A presidente da câmara, Ilda Joaquim, garantiu que o serviço municipal de recolha de monos é um dos mais eficazes da região e sublinhou que, além do agendamento personalizado, a autarquia assegura recolhas diárias, algo que há dez anos acontecia apenas uma vez por semana. A autarca admitiu ainda que vai averiguar a situação na rua referida, mas lembrou que o problema “não é exclusivo de quem chegou agora ao concelho, é também de muitos que cá vivem há anos”.

Recorde-se que a acumulação de lixo nas ruas do Entroncamento tem sido um tema recorrente nas sessões da câmara, onde munícipes têm denunciado problemas de limpeza urbana em diferentes zonas da cidade. Uma das queixas mais recentes partiu de Maria Margarida Macedo, que chamou a atenção do executivo para um cenário que considera “preocupante e negligenciado”. A munícipe afirmou que a cidade está “de pernas para o ar” no que diz respeito à higiene urbana, sublinhando que existem locais onde a sujidade se acumula ao ponto de atrair animais roedores.