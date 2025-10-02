uma parceria com o Jornal Expresso

2025-10-02
Alenquer inicia procedimento para criação de Banco de Ajudas Técnicas

A Câmara de Alenquer vai avançar com o procedimento para a elaboração do Regulamento do Banco de Ajudas Técnicas, um instrumento que definirá as normas de funcionamento, bem como as condições de acesso e de atribuição destes equipamentos destinados a pessoas em situação de fragilidade social ou com perda de autonomia. O regulamento pretende responder às necessidades da população mais vulnerável, garantindo apoio através da disponibilização de ajudas técnicas, entendidas como equipamentos de reabilitação (cadeiras de rodas, camas articuladas, andarilhos, entre outros) que visam reduzir as consequências das incapacidades motoras e melhorar a qualidade do apoio prestado.
A proposta prevê que os interessados possam apresentar contributos no prazo de dez dias úteis, mediante requerimento dirigido ao responsável do procedimento, entregando-o no balcão de atendimento da câmara ou através de correio electrónico.

