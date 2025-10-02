uma parceria com o Jornal Expresso

Banda do Centro Cultural Azambujense abandona corrida de toiros por falta de pagamento
Músicos da filarmónica saíram da praça de toiros antes da última lide - foto DR

Direcção da colectividade de Azambuja deu indicação aos músicos para abandonarem a praça de toiros antes da última lide e a decisão não agradou ao público. Direcção diz que pagamento do serviço, no valor de 800 euros, não foi cumprido pela organização.

A Banda de Música do Centro Cultural Azambujense (CCA) abandonou, no domingo, 21 de Setembro, a corrida de toiros que decorria em Sobrena, concelho do Cadaval, não tendo tocado durante a última lide da tarde. Em causa está, segundo a direcção, a falta de pagamento do serviço por parte da organização e depois de várias tentativas de elementos do CCA, após o fecho da bilheteira, para que a situação fosse regularizada.
“Na sequência do convite esta banda esteve presente confiando que o empresário faria o pagamento do valor acordado, o que não se veio a realizar”, lê-se em comunicado assinado pela direcção do CCA, no qual os dirigentes pedem desculpa ao público presente e ao cavaleiro amador, João Gregório de Oliveira, que protagonizou a última lide da corrida sem a música da banda.
Segundo a direcção do CCA, presidida por Francisco Carniça, foram feitas várias insistências junto da organização, cujos elementos se iam descartando da concretização do pagamento, “passando a responsabilidade de uns para os outros”. Foi devido a esta atitude que a direcção da colectividade de Azambuja deu indicação para que todos os músicos se levantassem e abandonassem a praça antes da última lide da tarde. Uma decisão que não agradou ao público presente e que levou os dirigentes a emitir um comunicado a justificá-la.
Ao que O MIRANTE apurou junto de um elemento da direcção, o valor acordado entre as partes, para que a banda tocasse durante a corrida de toiros, foi de 800 euros. Foi formalizada queixa na GNR e enviado um pedido de desculpas ao cavaleiro amador. O MIRANTE tentou chegar à fala com a organização da corrida mas sem sucesso.

