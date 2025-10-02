Cadeia para assaltantes de ourivesarias em Fátima

Três dos autores dos assaltos a ourivesarias em Fátima foram condenados a cumprir prisão efectiva após julgamento que decorreu no Tribunal de Santarém.

O Tribunal de Santarém decretou prisão efectiva para três dos quatro homens acusados de assaltos a ourivesarias em Fátima, detidos após perseguição policial que obrigou ao encerramento do trânsito na Ponte 25 de Abril, em Setembro de 2024. Os três arguidos, com idades entre os 19 e os 26 anos e residentes na Margem Sul do Tejo, eram acusados de dois crimes de roubo agravado e um de detenção de arma proibida, mas a acusação foi reduzida para um crime de roubo agravado, em co-autoria, mantendo-se o de arma proibida.

Um dos homens respondia ainda por três crimes de condução sem habilitação legal. Paulo Bunda, de 26 anos e com antecedentes criminais, recebeu a pena mais pesada dos três arguidos, sendo condenado a 11 anos de prisão efectiva, em cúmulo jurídico, pela autoria de três crimes. O colectivo de juízes deu como provados os factos relativos ao crime de roubo agravado, em co-autoria, tendo deliberado uma pena de oito anos para um crime cuja moldura penal varia entre os 3 e os 15 anos. O arguido foi ainda condenado em três anos por detenção de arma proibida e em mais três anos por três crimes de condução sem habilitação legal (um ano por cada crime), com um total de 11 anos de prisão em cúmulo jurídico.

Dois outros arguidos, irmãos, de 19 e de 26 anos, foram condenados a cinco anos e meio e a sete anos de prisão efectiva pelo crime de roubo agravado. O quarto arguido, de 59 anos, relacionado com o aluguer da viatura usada nos assaltos, não compareceu nas sessões do julgamento tendo, no entanto, sido absolvido pelo MP da sua participação no crime, situação que o colectivo de juízes corroborou.

Segundo o despacho de acusação, os arguidos decidiram assaltar ourivesarias, recorrendo à intimidação com armas de fogo e força física. O assalto dado como provado teve lugar na manhã de 18 de Setembro de 2024 numa ourivesaria em Fátima, onde estavam os proprietários e uma terceira pessoa. Um dos arguidos apontou uma arma ao proprietário, outro empurrou uma pessoa, que bateu com a cabeça num pilar da montra, e o terceiro partiu uma vitrina e um móvel com um martelo, tendo os suspeitos levado dezenas de artigos, avaliados em cerca de 16.500 euros. De seguida, os homens fugiram em direcção a Lisboa, tendo sido interceptados e detidos na Ponte 25 de Abril, depois de perseguição policial.