“Caminhada Rosa” no Cartaxo assinala mês da luta contra o cancro da mama

Cartaxo vai receber, no dia 4 de Outubro, a “Caminhada Rosa”. Esta é uma iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, apoiada pela Câmara Municipal do Cartaxo, que tem o intuito de alertar para a prevenção do cancro da mama.

A Câmara Municipal do Cartaxo juntou-se à Liga Portuguesa contra o Cancro na organização da “Caminhada Rosa”, que se realiza no dia 4 de Outubro, com início na Praça 15 de Dezembro. No mês da prevenção do cancro da mama, o objectivo é sensibilizar para a adopção de um estilo de vida saudável e alertar para a importância do diagnóstico precoce.
Para além disto, vai decorrer também uma angariação de fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro. A participação tem um custo mínimo, que será doado para a causa. As inscrições devem ser feitas por email ou telefone para a Unidade Funcional de Acção Social e Saúde do Cartaxo.

