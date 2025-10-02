“Caminhada Rosa” no Cartaxo assinala mês da luta contra o cancro da mama

Cartaxo vai receber, no dia 4 de Outubro, a “Caminhada Rosa”. Esta é uma iniciativa da Liga Portuguesa contra o Cancro, apoiada pela Câmara Municipal do Cartaxo, que tem o intuito de alertar para a prevenção do cancro da mama.