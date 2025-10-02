uma parceria com o Jornal Expresso

Concursos para pavilhões de Alcanede e de Amiais de Baixo têm interessados
Concursos para pavilhões de Alcanede e de Amiais de Baixo têm interessados

Os concursos públicos para construção de pavilhões multiusos nas vilas de Alcanede e de Amiais de Baixo, no norte do concelho de Santarém, tiveram empresas concorrentes, cujas propostas estão agora a ser objecto de análise por parte da Divisão Jurídica do município. A informação foi dada pelo presidente do município, João Leite, na assembleia municipal de 25 de Setembro.
O valor base do concurso da obra de Alcanede ronda os 3,5 milhões de euros, com um prazo de execução previsto de 15 meses, enquanto o de Amiais de Baixo anda pelos 2,6 milhões, com um prazo de execução da empreitada estimado em 11 meses. As intervenções vão ser financiadas com recurso a empréstimos bancários já aprovados, pois não contam com financiamento europeu.
Em Março de 2024, a Câmara de Santarém já tinha decidido recorrer ao crédito bancário para financiar essas e outras empreitadas. A informação divulgada na altura, referente a infraestruturas descritas como “de carácter estratégico e prioritário”, revelava que o município pretendia investir 7,47 milhões de euros por três obras: um pavilhão multiusos de Amiais (2.700.000 euros), um pavilhão empresarial de Alcanede (3.180.000 euros) e um pavilhão desportivo na antiga Escola Prática de Cavalaria (1.590.000 euros). Valores que, entretanto, sofreram alguns ajustes.

