Detido homem de 75 anos suspeito de atear fogos no concelho de Ourém

Segundo investigação, os factos tiveram uma motivação de vingança em contexto de quezílias e desentendimentos entre vizinhos. Suspeito terá sido autor de outros incêndios.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ter detido um homem, de 75 anos, pela suposta prática de, pelo menos, dois crimes de incêndio florestal no concelho de Ourém. De acordo com um comunicado da PJ, o homem, detido na quarta-feira, 24 de Setembro, é “suspeito da autoria de, pelo menos, dois crimes de incêndio florestal, ocorridos nos passados dias 3 e 14 de Setembro, na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias”.

O suspeito, com recurso a material combustível sólido em chama viva, ateou os incêndios nas imediações da sua residência, em zonas agrícolas, adjacentes a uma vasta mancha florestal, constituído por matos, eucaliptos e pinheiros, explicou a PJ. Ainda segundo o comunicado, as ignições ocorreram sempre junto de vias de acesso e sempre no período nocturno e só não tomaram proporções mais gravosas porque foram realizados atempados alertas e uma rápida e eficaz intervenção dos meios de combate. “Alegadamente, os factos tiveram uma motivação de vingança em contexto de quezílias e desentendimentos entre vizinhos”, referiu a PJ, adiantando ter suspeitas de que o homem “poderá ter sido o autor de outros incêndios florestais ocorridos este ano no concelho de Ourém, considerando o padrão espaciotemporal” e a forma de actuação.

A detenção foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Tomar e do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural - Litoral Centro (composto por elementos da GNR, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e PJ). Fonte da PJ disse à Lusa que o homem, sem antecedentes criminais, utilizava um material plástico para atear os fogos. O detido vai ser presente à autoridade judiciária para a eventual aplicação de medidas de coacção.