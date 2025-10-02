Detido suspeito de fogo posto em Vialonga

A Polícia Judiciária deteve um homem de 72 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal ocorrido na zona de Vialonga. De acordo com os inspectores, o suspeito, com recurso a chama directa, incendiou uma área de mato, tendo ardido cerca de sete hectares. Além disso, o fogo colocou em perigo as habitações existentes no local. Recorde-se que o incêndio ocorreu na tarde de 15 de Setembro. Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas, mas, pelas 20h34, foi dado o alerta para um novo foco de incêndio, na zona da Verdelha do Ruivo, próximo da área ardida do primeiro incêndio.