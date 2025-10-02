uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Sociedade Detido suspeito de fogo posto em Vi ...

Detido suspeito de fogo posto em Vialonga

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Polícia Judiciária deteve um homem de 72 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal ocorrido na zona de Vialonga. De acordo com os inspectores, o suspeito, com recurso a chama directa, incendiou uma área de mato, tendo ardido cerca de sete hectares. Além disso, o fogo colocou em perigo as habitações existentes no local. Recorde-se que o incêndio ocorreu na tarde de 15 de Setembro. Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas, mas, pelas 20h34, foi dado o alerta para um novo foco de incêndio, na zona da Verdelha do Ruivo, próximo da área ardida do primeiro incêndio.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...