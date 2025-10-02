uma parceria com o Jornal Expresso

Dia Mundial da Saúde Mental com diversas actividades em Santarém

Uma exposição e conferências com especialistas da área da saúde mental compõem o programa que terá iniciativas no W Shopping, Escola Superior de Saúde e Sala de Leitura Bernardo Santareno.

O Dia Mundial da Saúde Mental vai ser assinalado em Santarém nos dias 6 e 8 de Outubro, com várias iniciativas que vão decorrer no centro comercial W Shopping, na Escola Superior de Saúde de Santarém e na Sala de Leitura Bernardo Santareno. A sessão de abertura está agendada para 6 de Outubro, pelas 11h00, no 2º piso do W Shopping, e conta com a presença de diversas entidades. De seguida é inaugurada a exposição “Ser Cor”, com curadoria de Sofia Branquinho, no 1º piso do W Shopping, que conta com trabalhos de pintura, elaborados, no âmbito das actividades das associações A Farpa e r.INseRIR.
Já no dia 8, das 10h00 às 12h00, o auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém recebe uma sessão com estudantes do 10º ano, sobre “Dependências sem substâncias: o risco de estar on-line”, onde se prevê a participação da psicóloga Daniela Martinho, do psiquiatra Duarte e da ciclista olímpica e campeã da Europa no Scratch Tata Martins.
Das 15h00 às 18h00, a Sala de Leitura Bernardo Santareno acolhe a sessão “Como lidar com situações difíceis”, com a psicóloga Patrícia Januário e o psiquiatra João Carlos Melo. Esta iniciativa conta com a participação de professores e encarregados de educação.
A participação nas actividades é livre e gratuita, embora a sessão da tarde de dia 8 seja sujeita a inscrição obrigatória (Link: https://bit.ly/3VpONuY ), tendo em conta que se trata de uma sessão de formação, de curta duração, certificada para professores.

