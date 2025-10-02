Exposição de fotografia de Pedro Inácio na Biblioteca de Azambuja

A Galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja está a acolher a exposição de fotografia intitulada “Aquedutos de Portugal”, com trabalhos do fotógrafo Pedro Inácio, até 25 de Outubro. A exposição retrata a importância dos aquedutos e resulta de um levamento fotográfico e do trabalho de inventário, iniciado em 2007. São 21 imagens seleccionadas, onde é possível evidenciar alguns dos aquedutos mais carismáticos localizados em Portugal, nomeadamente o Aqueduto do Alviela, que atravessa o concelho de Azambuja. A mostra conta com o apoio do Museu Municipal de Azambuja, do Museu da Água e da EPAL – Grupo Águas de Portugal.