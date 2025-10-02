uma parceria com o Jornal Expresso

Ferreira do Zêzere recebe mais uma edição do Festival do Ovo

De 10 a 12 de Outubro, Ferreira do Zêzere reafirma o título de Capital do Ovo ao receber mais uma edição do Festival Gastronómico do Ovo, iniciativa que mobiliza restaurantes, cafés e pastelarias em torno deste ingrediente emblemático no concelho. Durante três dias, os estabelecimentos aderentes vão apresentar menus especiais centrados no ovo, que vão desde pratos tradicionais da região, reinterpretados para a ocasião, até a criações mais contemporâneas e inovadoras. A doçaria conventual e típica do concelho terá também lugar de destaque, reforçando a ligação entre a tradição e a inovação culinária. O evento pretende valorizar a identidade gastronómica local e, ao mesmo tempo, dinamizar a economia e o turismo do concelho.

