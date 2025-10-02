Fundação Luiza Andaluz organiza angariação de fundos para nova resposta de acolhimento a jovens

A instituição vai promover no sábado, 4 de Outubro, um evento na sua sede em Santarém, visando angariar fundos para criar uma Casa de Autonomização para Jovens.

A Fundação Luiza Andaluz, sediada em Santarém, pretende criar uma Casa de Autonomização para Jovens que visa apoiar a transição para a vida adulta dos jovens que estão à sua guarda, promovendo a sua autonomia e integração social. No sábado, 4 de Outubro, a partir das 18h00, a instituição vai promover um evento de angariação de fundos para executar obras de requalificação num edifício pensado para desenvolver essa resposta. Haverá comida e bebida, sorteio de bens doados, vendas de rifas, e animação para todas as idades.

Os jovens podem permanecer nesse tipo de resposta até aos 25 anos, desde que se encontrem integrados em percurso escolar e ou formativo, com vista à sua integração plena e autonomização, promovendo-lhes um ambiente estável e seguro, que possa estimular o desenvolvimento e a aquisição de competências e aprendizagens. Na Fundação Luiza Andaluz, IPSS, - Casa de Acolhimento Residencial - vivem actualmente 26 crianças entre os 12 meses e 17 anos, acompanhadas por vinte colaboradoras e o apoio voluntário de outras pessoas.

A Casa de Acolhimento está situada no Convento das Capuchas, em Santarém, mandado construir pela Rainha Santa Isabel no século XIV, recebendo crianças em situação de vulnerabilidade desde 1925. “A Fundação Luiza Andaluz desenvolve a sua acção movida pelo exemplo de Amor expresso no cuidado e compromisso na educação e valor da pessoa humana legado pela sua fundadora e continuado pelas Irmãs Servas de Nossa Senhora de Fátima, e todas e todos os colaboradores, equipa educativa, equipa técnica, amigos e amigas desta Casa”, diz a instituição em comunicado.