 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-02
Jovens de Abrantes e Mouriscas recebidos no Salão Nobre após viagem a Roma

A Câmara Municipal de Abrantes recebeu no Salão Nobre um grupo de jovens das paróquias de Abrantes e Mouriscas que participou recentemente numa viagem a Roma, realizada no final de Julho, para fazer parte num Jubileu promovido pelo Papa Francisco.
A iniciativa surgiu na sequência das Jornadas Mundiais da Juventude, realizadas em Portugal em 2023, durante as quais o Papa Francisco desafiou os jovens a marcar presença no Jubileu em Roma. O convite foi aceite pelos grupos paroquiais de Abrantes e Mouriscas, que, ao longo de dois anos, dinamizaram várias actividades comunitárias com o objectivo de angariar fundos para suportar as despesas de transporte e alojamento.
Segundo a autarquia, este encontro serviu não apenas para assinalar a experiência vivida pelos jovens na capital italiana, mas também para valorizar o trabalho de mobilização e empenho desenvolvido em torno do projecto, que envolveu toda a comunidade paroquial.

