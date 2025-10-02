uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-10-02
Sociedade Mais de 8 mil utentes inscritos nas ...

Mais de 8 mil utentes inscritos nas piscinas de VFX

A época desportiva 2025/26 arrancou a 15 de Setembro nas seis piscinas municipais do concelho de Vila Franca de Xira, com um total de 8.270 utentes inscritos, um crescimento de 6,5% em relação à época anterior. Os dados foram anunciados pelo município. No último ano desportivo, entre utilizadores livres, clubes e outras entidades, as piscinas municipais registaram cerca de 750 mil utilizações anuais, um número que confirma a procura crescente dessas infra-estruturas desportivas.

