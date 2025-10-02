uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-02
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.02 1ª página Sociedade Médio Tejo reforça cuidados de saúd ...

Médio Tejo reforça cuidados de saúde em Torres Novas e Vila Nova da Barquinha

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) vai reabrir o pólo de saúde da Brogueira, no concelho de Torres Novas, reforçando a rede de proximidade dos cuidados de saúde primários da região. Em paralelo, entra em funcionamento o modelo de teleconsulta médica no pólo de Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, e os cuidados de saúde do concelho passam a contar com o reforço de um novo médico prestador nesse concelho.
A teleconsulta é um modelo inovador que permite ao médico estar em acesso remoto, enquanto o utente é recebido na unidade de cuidados de saúde primários, sempre com o acompanhamento presencial de um enfermeiro e de um assistente técnico. Assim, o utente é consultado num espaço seguro e familiar, com o apoio da equipa local, mas beneficiando da observação e acompanhamento médico através de uma plataforma digital. Este modelo possibilita ao médico realizar todos os actos clínicos que não exigem exame físico directo, incluindo a prescrição electrónica de receitas, exames e análises. A teleconsulta é sempre precedida por uma consulta de enfermagem, e o apoio administrativo assegura a emissão de documentos e demais formalidades, garantindo a equivalência com uma consulta em moldes presenciais.
Através da abertura de novas unidades, da implementação de teleconsulta e do reforço das equipas médicas, a ULS Médio Tejo prossegue a sua estratégia de aproximar os cuidados de saúde das comunidades. Estas iniciativas combinam inovação tecnológica, expansão da rede física e contratação de profissionais, reforçando a confiança dos utentes e garantindo um acesso mais equitativo e sustentável aos cuidados de saúde, refere a instituição em comunicado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...