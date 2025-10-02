uma parceria com o Jornal Expresso

Mudança de local do mercado grossista continua a gerar discórdia em Tomar
Presidente da Câmara de Tomar justificou mudança do mercado grossista para o estacionamento dos pavilhões da FAI. Autarca garante que alteração foi ponderada, tendo ocorrido reuniões com os vendedores.

A mudança do mercado grossista de Tomar para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI continua a dar que falar. O tema foi abordado na mais recente sessão da assembleia municipal, com o deputado do CDS, Francisco Tavares, a questionar o presidente da autarquia relativamente aos ecos que tem recebido por parte dos vendedores. “O feedback que nos chega não é propriamente muito positivo”, afirmou Francisco Tavares.
Na resposta, o presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), começou por justificar a mudança de local, apontando duas razões principais. “A primeira é a própria legislação que indica que os mercados grossistas não devem estar junto aos mercados diários. A segunda é que o terreiro do mercado municipal é uma das principais bolsas de estacionamento da cidade, eram mais dois dias em que o estacionamento ali estaria impedido”, explicou.
O autarca garantiu que a decisão foi ponderada e que vinha sendo tratada desde o início do ano, referindo que teve uma primeira reunião com os vendedores em Fevereiro ou Março, onde esta e outras matérias foram apresentadas. Hugo Cristóvão reconheceu que há pequenas questões que vão sendo avaliadas e corrigidas, revelando que recentemente a vice-presidente da câmara esteve com técnicos municipais no local a ver o que poderia ainda ser corrigido, nomeadamente ao nível do estacionamento dos compradores. “Entre o deve e o haver, esta decisão de facto impunha-se”, concluiu.
Recorde-se que, tal como O MIRANTE já noticiou, a Feira Grossista de Tomar, que se realizava no recinto do Mercado Municipal, foi deslocalizada para o parque de estacionamento dos Pavilhões da FAI, situado na Estrada de Paialvo, perto das Algarvias. A alteração entrou em vigor no dia 7 de Agosto.

