Pavilhão do Porto Alto encerrado por precaução após vestígios de legionella

O pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 do Porto Alto, no concelho de Benavente, encontra-se encerrado desde segunda-feira, 29 de Setembro, depois de terem sido detectados vestígios de legionella em análises de rotina, embora com valores considerados muito baixos.

Foram detectados vestígios de legionella no pavilhão gimnodesportivo da Escola EB 2,3 do Porto Alto, no concelho de Benavente, tendo o município determinado, por precaução, a limpeza e desinfecção integral dos balneários e a suspensão temporária da utilização do espaço. Os primeiros resultados laboratoriais indicaram valores reduzidos da bactéria, mas a autarquia, responsável pelo equipamento, decidiu encerrar o pavilhão e contactar a autoridade de saúde pública, que validou a medida como “positiva” face ao princípio da prevenção. Novas análises foram, entretanto, recolhidas, sendo expectável que os resultados fiquem disponíveis ainda esta semana.

A direcção do Agrupamento de Escolas de Samora Correia remeteu explicações detalhadas para o município. A directora, Luísa Carvalho, sublinhou apenas que “todas as situações foram acauteladas” e que, com base na informação disponível, “não nos parece ser uma situação problemática”. Numa comunicação enviada pela escola aos encarregados de educação, a que O MIRANTE teve acesso, é referido que “após verificação junto das entidades competentes foi suspensa, por medida de precaução, a utilização do equipamento na segunda-feira, dia 29 de Setembro”. O documento esclarece ainda que as aulas de Educação Física passaram a decorrer no exterior ou em sala de aula, sem recurso ao pavilhão e aos balneários.

Noutra mensagem enviada às famílias, a direcção reforçou que, segundo os serviços de saúde, “não há motivo para preocupação”. Ainda assim, o encerramento das instalações, que também são usadas por associações, foi prolongado durante a semana, mantendo-se interdito o uso dos balneários e impossibilitados os banhos após as aulas. Para mitigar constrangimentos, os professores de Educação Física pediram aos alunos que se apresentem já equipados de casa, de modo a rentabilizar melhor o tempo das actividades.