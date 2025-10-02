uma parceria com o Jornal Expresso

Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Santarém

Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio em Santarém

A PSP de Santarém deteve um jovem de 22 anos em flagrante delito pelos crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio. Segundo a PSP, o alerta foi dado por um cidadão que se encontrava junto ao local, na Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, em Santarém. Os polícias da Esquadra de Trânsito de Santarém deslocaram-se de imediato ao local onde encontraram uma mulher de 28 anos e um homem de 49 anos, que tinham acabado de ser agredidos com uma arma branca.
A mulher apresentava golpes numa das mãos e no pescoço, enquanto o homem sofreu lesões na face e também um golpe considerável no pescoço. Ambos receberam tratamento hospitalar, mas sem necessidade de internamento, tendo recebido alta médica horas depois.
Face aos indícios, os polícias procederam de imediato à detenção do suspeito e apreensão da arma branca utilizada nos crimes. Presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santarém, o suspeito ficou sujeito à medida de coacção de prisão preventiva.

