Rolls-Royce de museu sofre danos na A1 na Póvoa de Santa Iria

Automóvel clássico avaliado em quase um milhão de euros, propriedade do Museu do Caramulo, ficou destruído ao passar debaixo de um viaduto da A1 na Póvoa de Santa Iria.

Um Rolls-Royce Silver Ghost de 1920 do Museu do Caramulo ficou parcialmente destruído na manhã de terça-feira, 30 de Setembro, enquanto era transportado de camião, ao passar sob um viaduto da Auto-Estrada do Norte (A1) na zona da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira. É um automóvel clássico cujo valor ronda um milhão de euros e está ainda por apurar as circunstâncias do acidente. O carro, recorde-se, já tinha sido recuperado nos anos 60 do século passado. Os primeiros Silver Ghost estavam equipados com um motor com 48cv de potência às 1.200 rotações por minuto e tinham como principais características um inovador sistema de lubrificação e de dupla ignição, segundo conta o site do Museu do Caramulo.

Este carro foi adquirido em Lisboa por João de Lacerda a Bernardino Gomes, em Março de 1956. Tinha sido alvo de um restauro com a colaboração do importador da marca para Portugal, Harry Rugeroni, na sua oficina na Rua Tomás Ribeiro, na mesma cidade. Tendo sido fabricado no final de 1920, o Rolls-Royce Silver Ghost do Museu do Caramulo foi originalmente carroçado na Bélgica, em Brougham, pela empresa D’Ieteren-Frères-Bruxelles.