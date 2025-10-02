uma parceria com o Jornal Expresso

Sinistralidade rodoviária em Tomar em foco na reunião de câmara

Presidente da câmara afirma que o município de Tomar tem realizado intervenções em pontos negros identificados no concelho, referindo que está também prevista a colocação de iluminação específica nalgumas passadeiras dentro da cidade. Oposição apelidou as intervenções de “coisitas”.

A sinistralidade rodoviária foi tema de debate na mais recente reunião de câmara de Tomar. A vereadora da oposição, Lurdes Fernandes (PSD), introduziu o tema, alertando para pontos negros nas freguesias e na cidade onde têm acontecido “situações graves”. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), afirmou que o município tem feito um conjunto de intervenções, destacando a repavimentação e recolocação de pavimento que permite maior atrito e segurança aos veículos na freguesia de São Pedro de Tomar, na estrada que vai dar a Castelo de Bode. “Essa foi a maior delas, mas também a questão da ponte do Carril, onde também aconteciam acidentes com regularidade”, acrescentou.
O autarca mencionou ainda algumas intervenções mais cirúrgicas, como a colocação de lombas sinalizadoras e redutoras em pontos de excepção. Hugo Cristóvão garantiu também que está prevista a colocação de iluminação específica em duas ou três passadeiras dentro da cidade para tentar minorar os acidentes. E apelou também à cidadania e à responsabilidade quer dos condutores, quer dos peões, “porque todos nós somos agentes de protecção civil e todos nós temos responsabilidade”.
Lurdes Fernandes não se mostrou satisfeita com a resposta do presidente, apelidando as intervenções referidas de “coisitas”. A vereadora social-democrata acusou ainda o presidente da câmara de ignorar outras estradas municipais que estão sinalizadas “há anos para a colocação da camada de desgaste rápido”. Hugo Cristóvão retorquiu que o concelho de Tomar tem mais de mil quilómetros de via e que não é possível fazer todas as intervenções de seguida. “Claro que há estradas que precisam de intervenção e temos vindo a fazer, algumas delas que foram muito dispendiosas, fora todas as intervenções que foram feitas pelas juntas de freguesia com dinheiro do município. O trabalho vai sendo feito e há mais identificadas”, concluiu.
Recorde-se que, recentemente, uma mulher de 74 anos morreu atropelada numa passadeira junto ao Mercado Municipal de Tomar. A vítima estava a regressar a casa, depois de ter feito algumas compras no mercado, quando foi atingida por uma carrinha em plena passadeira, tendo sido projectada por largos metros.

