Treino militar e civil no Médio Tejo para lidar com ameaças biológica, química e radiológicas

Cerca de 180 efectivos, entre militares e civis, vão treinar, entre 29 de Setembro e 3 de Outubro, a capacidade de resposta a emergências provocadas por incidentes químicos, biológicos ou radiológicos, num exercício que vai decorrer no Médio Tejo. Organizado pelo Exército português, o exercício “Celulex”, que se realiza anualmente desde 2012 no âmbito da NATO, tem “gerado uma crescente atractividade” junto de outros países aliados, de acordo com aquele ramo das Forças Armadas. Em comunicado, o Exército informou que o exercício visa “testar, treinar e reforçar a interoperabilidade do elemento de defesa biológica, química e radiológica” (ElDefBQR), em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) e demais entidades nacionais.

A região do Médio Tejo foi a escolhida, segundo o ramo militar, por “motivos estratégicos, geográficos e de segurança”, devido à presença de “infra-estruturas sensíveis, unidades de saúde, proximidade à central nuclear de Almaraz, densidade populacional e importantes vias de comunicação”, rodoviária e ferroviária. Conduzido a partir do Regimento de Engenharia N.º 1, no Polígono Militar de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, o exercício Celulex vai desenvolver-se em três cenários principais, envolvendo acções de resposta a situações distintas. Um incidente biológico na barragem de Castelo de Bode, a libertação de um agente nervoso numa carruagem da Comboios de Portugal nos estaleiros do Entroncamento, e a aterragem de emergência de uma aeronave transportando fontes radiológicas no Aeródromo Militar de Tancos são os três cenários previstos.