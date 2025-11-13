uma parceria com o Jornal Expresso

AIP e Politécnico de Portalegre impulsionam descarbonização

O projecto “EcoChain” destina-se a acelerar a transição energética e climática em 85 pequenas e médias empresas (PME).

O projecto “EcoChain – Cadeias de Valor para a Descarbonização”, iniciativa liderada pela Associação Industrial Portuguesa (AIP) que conta com a participação do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), vai apoiar, ao longo dos próximos 24 meses, as PME participantes. O apoio incide na adopção de tecnologias e processos de baixo carbono, promovendo a sustentabilidade e a competitividade nos sectores agrícola, alimentar, das bebidas e químico. A operação incluirá diagnóstico técnico e ambiental das empresas e sectores. Alinhado com o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) e o Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNBC 2050), o EcoChain assume-se como um catalisador de inovação sustentável e de coesão regional, contribuindo para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, a valorização de recursos endógenos e o reforço da competitividade das PME.

