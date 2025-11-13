Gala Ópera levou a música clássica a Benavente

O Coro do Município de Benavente e a Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos apresentaram-se na Gala Ópera, espectáculo integrado na Temporada da Música 2025, que decorreu no Cineteatro de Benavente.

O Cineteatro de Benavente foi palco, no sábado, 8 de Novembro, de uma noite dedicada à música erudita com o espectáculo Gala Ópera, integrado na Temporada da Música 2025. O concerto, com entradas gratuitas, juntou o Coro do Município de Benavente, dirigido pelo maestro Daniel Manuel, à Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, com as vozes convidadas da soprano Cátia Amaral e do tenor Jaime Varela.

Com cerca de 25 elementos em palco, o Coro do Município explorou uma linguagem musical que, segundo o maestro, “não se faz muitas vezes deste ponto de vista do canto lírico”, sublinhando que o principal objectivo foi “permitir ao coro trabalhar novas formas de expressão vocal e técnica”. O coro é composto por pessoas activas, que gostam de ter estes momentos e estão sempre disponíveis para novos desafios, destacou o maestro, visivelmente satisfeito com a adesão do público e o desempenho dos coralistas.

O espectáculo percorreu diferentes épocas e estilos da música erudita, abrindo com uma peça do compositor barroco Claudio Monteverdi e prosseguindo com excertos da ópera “Madame Butterfly”, de Giacomo Puccini, num programa que uniu a emoção da ópera italiana ao rigor coral e instrumental. Promovida pela Câmara de Benavente, a Gala Ópera integrou a agenda cultural do município com o propósito de aproximar o público da música clássica e valorizar o trabalho artístico desenvolvido pelas associações da região.