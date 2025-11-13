Museu do Neo-Realismo inaugura exposição dedicada ao teatro e ao neorrealismo

O Museu do Neo-Realismo (MNR), em Vila Franca de Xira, inaugura a 29 de Novembro a exposição “Espelhos de ver por dentro: o teatro e o neorrealismo”, uma mostra que propõe um olhar aprofundado sobre a relação entre o teatro e o movimento neorrealista português. A curadoria é de Miguel Falcão e a direcção de arte de Artur Pinheiro. A exposição tem entrada livre, convidando o público a redescobrir um capítulo essencial da história cultural portuguesa, onde o palco serviu tanto a criação artística como a resistência política.

Recorrendo ao acervo do MNR e a materiais cedidos por particulares e instituições, a exposição traça um percurso histórico que atravessa várias décadas, com especial foco nos anos 40, período em que o teatro foi simultaneamente reprimido como forma de resistência e contrapoder e promovido pelo regime salazarista como instrumento de propaganda ideológica. Além da vertente expositiva, o MNR preparou uma programação performativa regular ao longo do período em que a mostra estará patente, até 26 de Abril de 2026. Essa programação inclui espectáculos, leituras encenadas e sessões de teatro radiofónico, com o objectivo de divulgar e valorizar a dramaturgia neorrealista e os seus protagonistas.