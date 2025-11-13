Planos Film Fest regressa a Tomar com mais de 35 filmes em exibição

Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar promete cinco dias de cinema, acompanhados por masterclasses, conversas com realizadores, sessões infantis, exposições, workshops e concertos.

O Planos Film Fest – Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar vai regressar para mais uma edição. De 19 a 23 de Novembro, o Planos volta ao Cine-Teatro Paraíso para celebrar o cinema em todas as suas formas. São mais de 35 filmes para descobrir ao longo de cinco dias de cinema, acompanhados por masterclasses, conversas com realizadores, sessões infantis, exposições, workshops e concertos. “Uma verdadeira festa de todos para todos, onde o cinema se encontra com a cidade e com quem o vive”, assim está a ser promovido o evento.

Na quarta-feira, 19, há concerto de abertura com os Indignu. Quinta-Feira, 20, durante a tarde há sessão especial de curtas-metragens com ligação à cidade de Tomar e Masterclass Cinema de 8mm com Bruno Carnide. De noite, o Planos convida Pedro Figueiredo Neto. Sexta-feira, 21, há uma sessão especial durante a tarde dedicada ao Festival Internacional de Cinema de Santarém. As sessões competitivas arrancam com a primeira a decorrer ao final da tarde e a segunda à noite. Sábado, 22, há sessão especial Leiria Film Fest, a terceira e a quarta sessões competitivas, fechando o dia com o anúncio dos vencedores e entrega de prémios. Finalmente, domingo, 23, decorre uma mostra de filmes vencedores do Planos 2025 ao início da tarde. O evento conta ainda com sessões especiais infantis para escolas.

O Planos Film Fest conta com entrada livre excepto para as sessões competitivas e filmes vencedores. A organização é do Tripé, Espaço 0. Artes Comunicantes – Associação de Cultura e Plano Extraordinário – Cineclube de Tomar.