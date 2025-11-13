Quinta no Cartaxo lança programa de enoturismo centrado na poda da vinha

“Poda e Prova” é um roteiro que estará disponível entre Dezembro e Fevereiro na Quinta do Sampayo, em Vale da Pinta.

A Quinta do Sampayo, localizada em Vale da Pinta, no concelho do Cartaxo, anunciou um novo programa de enoturismo dedicado à poda da vinha, informou em comunicado. Denominado “Poda e Prova”, o roteiro estará disponível entre Dezembro e Fevereiro e foi apresentado no âmbito do Dia Nacional do Enoturismo, que se assinalou no domingo, 9 de Novembro. Segundo a quinta, os participantes serão convidados a observar e participar nos trabalhos de poda, através de experiências personalizadas, “desde pinturas com vinho tinto, conduzidas pelo artista Massimo Esposito, até à possibilidade de vindimar como um vinhateiro ou cozinhar com um chef em ambiente informal e partilhado”, lê-se no comunicado. O percurso termina com uma prova comentada de vinhos, acompanhada por produtos regionais, com o objectivo de celebrar “a relação entre a vinha, o vinho e a mesa.