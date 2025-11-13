SFUS reavivou memórias de Samora Correia

A Escola de Música da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) promoveu, no dia 2 de Novembro, o evento “Ensemble - Ressonâncias da Memória”, um percurso musical imersivo que levou sons e emoções a vários pontos da cidade, ligando o património à criatividade dos jovens músicos. A tarde começou com uma visita ao Núcleo Museológico da SFUS, ponto de partida de um itinerário que cruzou a história e a música em diferentes espaços emblemáticos de Samora Correia. Sob o mote “Ressonâncias da Memória”, a iniciativa desafiou o público a acompanhar um percurso sensorial e sonoro que se estendeu até aos Lavadouros, passando pela Praça da República, Rua 31 de Janeiro, Largo 25 de Abril e Zona Ribeirinha.

Ao longo do caminho, diferentes formações da escola de música, compostas por metais, saxofones, percussão, flautas e clarinetes, foram protagonizando pequenos concertos ao ar livre, com repertórios que evocaram tanto a tradição filarmónica como a experimentação contemporânea. O evento contou com o apoio da Câmara Municipal de Benavente, da Junta de Freguesia de Samora Correia, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.