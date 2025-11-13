Urban Sketchers desenharam Tomar em Encontro Ibérico

Iniciativa uniu cerca de 140 sketchers de Portugal e Espanha para desenhar a mística da cidade de Tomar. Os participantes desenharam diversos pontos da velha urbe, como a Praça da República ou o Convento de Cristo. O MIRANTE acompanhou o evento.

Tomar recebeu o 3º Encontro Ibérico de Urban Sketchers, que uniu cerca de 140 sketchers de Portugal e Espanha para desenhar a mística cidade de Tomar. Os participantes desenharam diversos pontos da cidade, como a Praça da República ou o Convento de Cristo. O MIRANTE esteve presente no encontro final, que decorreu na Várzea Grande, onde foram apresentadas as ilustrações.

Sandra Lopes, presidente da Associação Urban Sketchers, explica que a decisão de realizar o evento em Tomar se deveu ao facto de ser uma cidade “muito desenhável e bonita”. O objectivo passou também por fugir dos grandes centros urbanos, depois da primeira edição ter decorrido em Lisboa. “Tomar pareceu-nos muito bem porque tem muitas temáticas, a mística templária, o rio Nabão, o casario antigo, o Convento de Cristo”, refere. Conta que estiveram em Tomar durante o fim-de-semana cerca de 140 artistas vindos de diversos pontos de Portugal e Espanha, um americano, um alemão e uma ucraniana, numa mistura de várias nacionalidades.

O Encontro Ibérico de Urban Sketchers desafia os artistas a desenharem diferentes pontos de vista e a celebrarem o património que existe nas localidades. Ao longo do primeiro fim-de-semana de Novembro decorreu sempre uma actividade de manhã e outra à tarde. As actividades começavam com um ponto de encontro inicial, depois os artistas dispersavam-se para desenharem livremente e no final voltavam a encontrar-se para partilharem a obra feita.

Sandra Lopes refere que o colectivo de artistas que esteve em Tomar foi muito heterogéneo, com pessoas de todas as idades, origens e profissões. “Depois é ver os resultados e conviver, que é também outra das missões da nossa associação”, sublinha. A Associação Urban Sketchers é uma colectividade sem fins lucrativos com aproximadamente 15 anos, que se dedica à prática do desenho. Está sediada em Lisboa.