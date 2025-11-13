uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-13
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.13 1ª página Desporto Ginastas de trampolins que vão repr ...
Ginastas de trampolins que vão representar Portugal estagiaram em Santarém
Francisca Ilaco, Benedita Peseiro, Carolina Marques, Leonor Baptista, ginastas do Gimno Clube de Santarém que vão competir em Pamplona - foto DR

Ginastas de trampolins que vão representar Portugal estagiaram em Santarém

A Federação de Ginástica de Portugal confiou ao Gimno Clube de Santarém a organização do estágio de preparação para o Campeonato do Mundo Júnior e Competição Mundial por Grupos de Idades na modalidade de Trampolins, que decorre em Pamplona, Espanha, entre os dias 11 e 16 de Novembro.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Federação de Ginástica de Portugal confiou ao Gimno Clube de Santarém (GCS) a organização do estágio de preparação para o Campeonato do Mundo Júnior e Competição Mundial por Grupos de Idades na modalidade de Trampolins, que decorre em Pamplona, Espanha, entre os dias 11 e 16 de Novembro. A concentração daquela que será a equipa de ginastas e treinadores que representarão o país, teve lugar em Santarém nas instalações do GCS nos dias 1 e 2 de Novembro e juntou mais de meia centena de ginastas e respectivos treinadores.
Uma oportunidade ainda para mostrar os novos equipamentos que levarão longe as cores de Portugal no próximo Ciclo Olímpico, rumo a Los Angeles 2028, e ouvir os votos de boa sorte do presidente da Federação de Ginástica de Portugal, Luís Arrais, um escalabitano com uma vida dedicada à ginástica.
O Gimno Clube de Santarém vai ser representado em Pamplona por quatro ginastas. Francisca Ilaco que vai para a sua segunda participação e Leonor Baptista em Trampolim Individual, escalão 13/14 anos e Benedita Peseiro e Carolina Marques em Trampolim Sincronizado, no escalão 11/12, representarão o clube, que já vai sua 17ª participação em Competições Mundiais. A organização dos aparelhos e escalões ditou que a participação de todas as ginastas escalabitanas se realizasse no penúltimo dia de competição, sábado, dia 15 de Novembro.

Ginastas de trampolins que vão representar Portugal estagiaram em Santarém
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...