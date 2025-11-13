uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-13
Edição de 2025.11.13
João Nuno Batista consegue 2º lugar na Taça do Mundo de Triatlo
João Nuno Batista conquistou medalha de prata no Chile - Foto Triatlo Torres Novas

João Nuno Batista consegue 2º lugar na Taça do Mundo de Triatlo

Atleta do Clube de Natação de Torres Novas conquistou a medalha de prata na prova que decorreu em Vina del Mar, no Chile.

João Nuno Batista, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, conquistou a medalha de prata na Taça do Mundo de Triatlo em Vina del Mar, no Chile. A prova foi disputada no dia 2 de Novembro. O atleta torrejano, que esteve acompanhado pelo técnico Marco Carreira, terminou a competição em 2º lugar. “Foi um final de época bastante importante e positivo para o atleta torrejano, com este excelente resultado alcançado nesta competição internacional”, refere o clube em comunicado.
O Clube de Natação de Torres Novas conquistou ainda o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, que decorreu em Amora, concelho de Seixal. A equipa venceu a última etapa na vertente de contrarrelógio em distância sprint.

João Nuno Batista consegue 2º lugar na Taça do Mundo de Triatlo
