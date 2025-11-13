uma parceria com o Jornal Expresso

Liga masculina CAF Ribatejo arrancou em Fazendas de Almeirim
Liga masculina CAF Ribatejo começou com muitos golos e muita emoção

Liga masculina CAF Ribatejo arrancou em Fazendas de Almeirim

A liga masculina CAF Ribatejo teve início no dia 8 de Novembro. A jornada inaugural decorreu no pavilhão de Fazendas de Almeirim. Viveu-se uma tarde recheada de golos e muita emoção, com o clube Futalmeirim a ser anfitrião. A equipa local apresentou-se em bom plano e bateu o SFAE por 8-3.
Antes, no primeiro jogo da tarde, Azinhaga e AM Resgais dividiram pontos registando um empate 3-3. De seguida, o Futsal União levou a melhor perante o US Sport Club por 6-5. Para finalizar, a Pastelaria Cristal de Alverca bateu por 7-1 o Bar de Munique. No fecho da tarde, para a Taça do Ribatejo, os Demónios FC bateram por 9-6 os Meteoros da Quadra.
A próxima jornada será a 22 de Novembro no Pavilhão Municipal de Vila Nova da Barquinha.

