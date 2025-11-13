uma parceria com o Jornal Expresso

Natação da Búzios abre época com vitória no Torneio de Cadetes em Santarém
Cadetes da Búzio estiveram em bom plano no primeiro torneio de cadetes - FOTO - Búzios

Natação da Búzios abre época com vitória no Torneio de Cadetes em Santarém

O 1.º Torneio de Cadetes da época 2025/2026 reuniu jovens promessas da natação distrital no Complexo Aquático de Santarém, num ambiente de grande entusiasmo e espírito desportivo. A Búzios apresentou-se com vinte nadadores, muitos deles a estrearem-se em competição oficial, e alcançou o primeiro lugar na classificação colectiva, resultado do desempenho consistente de toda a equipa.
Entre os destaques individuais, sobressaem Maria Marques, vencedora das provas de 100 metros mariposa e 200 metros livres na categoria de Cadete A, e Guilherme Palmeiro, que triunfou nos 50 metros mariposa e 50 metros costas (Cadete B). Na mesma categoria, Ana Fernandes venceu os 50 metros bruços e 50 metros crawl, enquanto Matilde Pedro garantiu o ouro nos 100 metros livres. Beatriz Esteves amealhou prata nos 50 metros mariposa/costas. A somar ao quadro de medalhas, destacaram-se ainda os bronzes de Ana Mateus, António Matias, Clara Alves, Tomás Oliveira e novamente Maria Marques, em diferentes provas e estilos. O espírito colectivo da equipa ficou também patente nas estafetas, com a Búzios a conquistar a prata nas provas de 4x25 estilos e 4x50 livres.

