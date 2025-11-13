Salvador Amorim campeão nacional na 2ª divisão de patinagem artística
O Hóquei Clube de Santarém (HCS) participou com cinco atletas no Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Patinagem Artística (patinagem livre e solo dance) e no Torneio Nacional de Benjamins, com destaque para Salvador Amorim que, em solo dance, se sagrou campeão nacional da 2ª divisão em juniores. Em excelente plano esteve também Maria do Céu Fernandes, que ficou em 3º lugar no escalão de iniciados e classificou-se em 3° lugar. Madalena Gorjão foi 15ª em juniores. Por equipas, o HCS classificou-se em 17° lugar entre 49 equipas.
Na especialidade de Patinagem Livre, Mariana Rosa (iniciados) classificou-se em 19° lugar e Sara Militão (juvenis) classificou-se em 16°lugar. Por equipas, o HCS ficou em 32° lugar entre 64 equipas nacionais. A competição decorreu em Guimarães de 30 de Outubro a 2 de Novembro.