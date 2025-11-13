Asseiceira celebra tradição com a Festa do Coscorão e do Artesanato

Freguesia de Asseiceira, no concelho de Tomar, volta a celebrar os sabores e saberes locais com mais uma edição da Festa do Coscorão e do Artesanato, que se realiza no dia 23 de Novembro, no Recinto Multiusos da ACRDA.

A Festa do Coscorão e do Artesanato, evento organizado pela Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Asseiceira, no concelho de Tomar, promete uma tarde de convívio, gastronomia e cultura popular. A festa, que se realiza a 23 de Novembro, começa às 13h00 com a abertura do mercado onde não faltarão comes e bebes — sopas, bifanas e petiscos — e uma mostra de artesanato local. Pelas 15h00 decorre o momento mais esperado do dia: a confecção dos tradicionais coscorões, acompanhada de castanha assada e animação ao vivo, incluindo a actuação do Grupo de Danças Sellium. O encerramento está previsto para as 17h00. As inscrições para os artesãos interessados em participar decorrem até 14 de Novembro através do formulário disponível online. O evento conta com o apoio da Junta de Freguesia de Asseiceira, do município de Tomar e de várias entidades locais.