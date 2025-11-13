Central de Cervejas em Vialonga acelera transição energética

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC), sediada em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, anunciou novos avanços na sua jornada de descarbonização, reafirmando o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2030. Desde 2017, a empresa já investiu 135 milhões de euros, entre capitais próprios e de terceiros, em soluções, processos e tecnologias que apoiam a transição energética. Em 2024, a empresa atingiu a meta de utilizar 100% de electricidade proveniente de fontes renováveis, com a instalação de 8.400 painéis solares entre 2019 e 2023.

Outro passo inovador, diz a SCC em comunicado, será a instalação de uma bateria térmica de 100 MWh na Cervejeira de Vialonga - uma das maiores do mundo - desenvolvida em parceria com a EDP e a Rondo Energy. O sistema, que entrará em operação em 2027, combinará energia solar, armazenamento térmico e electrificação do calor, permitindo a produção contínua de vapor de alta temperatura livre de carbono. A Rondo Energy fornecerá a tecnologia da bateria enquanto a EDP garantirá o fornecimento de energia renovável.