CIRE de Tomar integra campanha de Natal da Missão Continente

O CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar – foi seleccionado para fazer parte da Campanha de Natal da Missão Continente, que decorre entre 1 de Novembro e 25 de Dezembro. Esta campanha solidária, com o mote da partilha e da entreajuda, permite aos clientes apoiar instituições locais através da compra de vales solidários de 1 ou 5 euros.

No caso de Tomar, o CIRE estará associado à loja Continente Modelo, onde os clientes poderão escolher a instituição que desejam apoiar no momento da compra. Os donativos podem também ser feitos no Continente Online, sendo depois distribuídos de forma equitativa pelas instituições participantes em todo o país.

Durante o mês de Novembro, a campanha contará ainda com um espaço especial na APP do Cartão Continente, onde será possível adquirir vales específicos para cada instituição, ampliando assim as oportunidades de angariação de fundos. A iniciativa ganhará maior destaque a partir do Dia da Bondade, a 13 de Novembro, momento em que a Missão Continente reforçará a comunicação e o apelo à solidariedade.