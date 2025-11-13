uma parceria com o Jornal Expresso

2025-11-13
Coruche entre os municípios de pequena dimensão mais eficientes do país

Coruche entre os municípios de pequena dimensão mais eficientes do país 

O concelho de Coruche ocupa o segundo lugar no distrito de Santarém e o oitavo a nível nacional, entre os 186 municípios de pequena dimensão, no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024.

A Câmara Municipal de Coruche voltou a ser distinguida no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2024, publicado na semana passada pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), ao alcançar o oitavo lugar entre os 186 municípios de pequena dimensão, ou seja, aqueles com menos de 20 mil habitantes, e o segundo lugar entre os 21 concelhos do distrito de Santarém, apenas superado por Abrantes.
O estudo confirma a consolidação financeira de Coruche e a sua posição de destaque no panorama autárquico nacional. A avaliação reflecte uma gestão assente no rigor, na transparência e na eficiência da aplicação dos recursos públicos. A presença continuada de Coruche no topo do ranking dos municípios de pequena dimensão, quinto em 2021, terceiro em 2022, décimo em 2023 e agora oitavo em 2024, espelha uma trajectória de estabilidade e consistência.
O equilíbrio das contas municipais é apontado como condição essencial para uma gestão autónoma e sustentável, permitindo à câmara responder a novos desafios e concretizar investimentos estruturais, sociais e ambientais sem recorrer a endividamento adicional. No contexto distrital, o segundo lugar alcançado entre os 21 municípios de Santarém reafirma Coruche como referência de boa gestão, apenas superado por Abrantes, e à frente de concelhos de maior dimensão. O resultado reforça a ideia de que a eficiência financeira não depende da escala territorial, mas da capacidade de governar com proximidade, rigor e visão estratégica.

