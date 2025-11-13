uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-13
Greve na Sumol Compal em Almeirim

Greve na Sumol Compal em Almeirim

O STIAC - Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Sectores Alimentar, Bebidas, Agricultura, Pescas e Serviços Relacionados convocou uma greve de trabalhadores da fábrica da Sumol Compal, em Almeirim, para a manhã desta quarta-feira, 12 de Novembro. Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, valorização das categorias profissionais, a negociação do contrato colectivo e é também uma jornada de luta contra o novo pacote laboral que o Governo quer implementar. A concentração de protesto decorreu junto às instalações da empresa em Almeirim.

