Margarida Vila-Nova leva o monólogo “À Primeira Vista” ao Teatro Virgínia

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, recebe no dia 15 de Novembro, às 21h30, o espectáculo “À Primeira Vista”, protagonizado por Margarida Vila-Nova e encenado por Tiago Guedes. A peça, escrita por Suzie Miller, é um monólogo intenso e premiado internacionalmente, que mistura drama judicial e reflexão social sobre os limites da justiça e o impacto do patriarcado no sistema legal. Os bilhetes têm o custo de 16 euros, com descontos aplicáveis, e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Virgínia, nos pontos aderentes FNAC e Worten, e em bol.pt. Com uma carreira sólida no teatro, cinema e televisão, Margarida Vila-Nova é uma das actrizes mais reconhecidas do panorama nacional, distinguida pela intensidade das suas interpretações. No currículo conta com papéis marcantes em “Cartas da Guerra”, “Hotel Império”, e séries como “Causa Própria” e “Matilha”, esta última distinguida com um Globo de Ouro.