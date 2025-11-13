Ourém promove sexta edição do “No Natal compre no comércio local e ganhe prémios”

Há vários anos que a Câmara de Ourém promove um programa para dinamizar o comércio local na época natalícia.

Dando continuidade às anteriores edições da campanha de apoio ao comércio local, denominada “No Natal compre no comércio local e ganhe prémios”, o município de Ourém promove a sexta edição da iniciativa. A campanha decorre de 1 de Dezembro a 6 de Janeiro de 2026 e pretende estimular o consumo junto dos estabelecimentos locais durante a época de Natal, contribuindo de igual modo para a dinamização e revitalização do comércio do concelho.

Na base da campanha está a atribuição aos clientes de três vales de compras no valor de 50 euros em compras, a descontar no estabelecimento comercial onde este recebeu o cupão premiado, a descontar até 31 de Janeiro. O município de Ourém irá também atribuir aos alunos das escolas do concelho, do 5º ao 12º ano, vouchers estudante no valor máximo de 50 euros a descontar nas lojas aderentes até 31 de Janeiro de 2026. À semelhança das edições anteriores, o município fará a distribuição junto dos estabelecimentos comerciais aderentes, do material promocional, caixas de base à campanha e respectivos cupões, a preencher por cada compra efectuada de montante superior a 15 euros. O município procederá à recolha das caixas junto dos estabelecimentos aderentes entre os dias 7 a 9 de Janeiro, com vista à realização do sorteio.