Politécnico de Tomar participou em Missão Internacional de Benchmarking em Barcelona 

Participação do IPT permitiu identificar boas práticas internacionais e explorar oportunidade colaboração futura.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) participou na Missão Internacional de Benchmarking promovida pelo projecto INOVC+, que decorreu em Barcelona. A missão envolveu uma delegação de 27 representantes das entidades copromotoras do projecto, que tiveram a oportunidade de conhecer em profundidade o ecossistema catalão de inovação, ciência e tecnologia.
A participação do IPT permitiu identificar boas práticas internacionais e explorar oportunidades de colaboração futura entre os ecossistemas de inovação da Região Centro e da Catalunha. Reforçou ainda o papel da instituição como agente dinamizador da valorização económica do conhecimento científico e tecnológico, promovendo a ligação entre a academia, as empresas e a sociedade.
O INOVC+ é um programa estratégico para a Região Centro que consiste na implementação e consolidação de um Ecossistema de Inovação para a Transferência de Conhecimento e Tecnologia.

