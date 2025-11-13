uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-13
Restauro da Igreja Matriz de Samora Correia inspirou livro em dois volumes
Processo de recuperação da Igreja Matriz de Samora Correia espelhado em trabalho de investigação - foto DR

A obra resulta de um extenso trabalho de investigação e registo fotográfico e dá a conhecer as origens da localidade, a sua ligação à Ordem de Santiago e as diferentes fases da construção e restauro do edifício, erguido em 1721.

A Igreja Matriz de Samora Correia viveu um momento de celebração com a apresentação do livro Conservação e Restauro da Igreja Matriz de Samora Correia, uma obra em dois volumes que documenta o trabalho de reabilitação do templo e a história da comunidade que o preserva. A apresentação decorreu no dia 26 de Outubro, na Igreja Matriz, e reuniu fiéis, técnicos e investigadores que participaram no processo de recuperação do monumento. O livro, que resulta de um extenso trabalho de investigação e registo fotográfico, dá a conhecer as origens da localidade, a sua ligação à Ordem de Santiago e as diferentes fases da construção e restauro do edifício, erguido em 1721.
A sessão contou com a intervenção do pároco Heliodoro Maurício, responsável por coordenar o projecto de restauro, e de vários especialistas que participaram nos trabalhos, entre eles Lurdes Esteves, do Museu Nacional do Azulejo, e as técnicas Margarida Cavaco e Elsa Murta, do Laboratório José de Figueiredo.
O primeiro volume da obra aborda a história e a evolução arquitectónica da igreja ao longo dos séculos, enquanto o segundo volume apresenta o património artístico restaurado, incluindo retábulos, esculturas, pinturas e azulejos. A cerimónia terminou com um momento de acção de graças Te Deum e um brinde simbólico.

