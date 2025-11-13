Três instituições de VFX promovem viagem inclusiva à Disneyland Paris

A AIPNE, CERCI Póvoa e APJ estão a organizar, por meios próprios, uma deslocação à Disneyland Paris para três dezenas de pessoas com deficiência. A iniciativa visa promover autonomia, partilha e integração social.

A Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais (AIPNE), a CERCI e a Associação Projecto Jovem, instituições do concelho de Vila Franca de Xira, estão a preparar uma viagem muito especial: levar 30 pessoas adultas com deficiência à Disneyland Paris. A iniciativa decorre de 10 a 13 de Novembro e resulta de um esforço conjunto movido pelo objectivo de concretizar sonhos.

Todos os anos, a AIPNE procura proporcionar experiências inesquecíveis aos seus utentes, promovendo momentos de convívio, autonomia e inclusão. Em 2024, a associação organizou uma viagem à Madeira e o desafio este ano é a Disneyland Paris. O projecto nasceu do desejo partilhado pelas três instituições de criar uma experiência única de alegria e partilha, permitindo que cada participante viva dias de verdadeira magia, liberdade e realização pessoal. Para muitos, será a primeira viagem internacional e também a primeira oportunidade de sair da rotina diária.

A viagem está a ser organizada sem qualquer apoio financeiro externo, segundo a AIPNE, contando apenas com o empenho e dedicação das três associações e das famílias, que acreditam na importância de criar oportunidades inesquecíveis para estas pessoas.