uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-11-13
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.11.13 1ª página Economia Três instituições de VFX promovem v ...

Três instituições de VFX promovem viagem inclusiva à Disneyland Paris 

A AIPNE, CERCI Póvoa e APJ estão a organizar, por meios próprios, uma deslocação à Disneyland Paris para três dezenas de pessoas com deficiência. A iniciativa visa promover autonomia, partilha e integração social.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais (AIPNE), a CERCI e a Associação Projecto Jovem, instituições do concelho de Vila Franca de Xira, estão a preparar uma viagem muito especial: levar 30 pessoas adultas com deficiência à Disneyland Paris. A iniciativa decorre de 10 a 13 de Novembro e resulta de um esforço conjunto movido pelo objectivo de concretizar sonhos.
Todos os anos, a AIPNE procura proporcionar experiências inesquecíveis aos seus utentes, promovendo momentos de convívio, autonomia e inclusão. Em 2024, a associação organizou uma viagem à Madeira e o desafio este ano é a Disneyland Paris. O projecto nasceu do desejo partilhado pelas três instituições de criar uma experiência única de alegria e partilha, permitindo que cada participante viva dias de verdadeira magia, liberdade e realização pessoal. Para muitos, será a primeira viagem internacional e também a primeira oportunidade de sair da rotina diária.
A viagem está a ser organizada sem qualquer apoio financeiro externo, segundo a AIPNE, contando apenas com o empenho e dedicação das três associações e das famílias, que acreditam na importância de criar oportunidades inesquecíveis para estas pessoas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...