Vila Nova da Barquinha celebrou elevação a concelho com homenagem aos bombeiros

Concelho de Vila Nova da Barquinha completou 189 anos desde a sua fundação e foram várias as homenagens realizadas durante o dia de quinta-feira, 6 de Novembro.

O município de Vila Nova da Barquinha assinalou na quinta-feira, 6 de Novembro, o 189.º aniversário da criação do concelho, com uma cerimónia simbólica que juntou história, identidade e compromisso com o futuro, marcada pela entrega de novos Equipamentos de Protecção Individual ao corpo de bombeiros local. As comemorações tiveram início às 09h00, nos Paços do Concelho, com o hastear da bandeira, seguido da sessão solene onde o presidente da câmara municipal, Manuel Mourato, evocou a criação do concelho em 1836, por decreto da rainha D. Maria II, no contexto da reorganização administrativa do país.

Na sua intervenção, o novo presidente da câmara municipal destacou “a importância de preservar a memória colectiva e de continuar a construir um território moderno, à altura da sua história”, sublinhando o papel determinante e o percurso de desenvolvimento que o município tem vindo a consolidar.

Durante a cerimónia foi também efectuada a entrega de novos Equipamentos de Protecção Individual (EPI) ao corpo de Bombeiros de Vila Nova da Barquinha, adquiridos no âmbito de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) ao Programa Operacional Regional do Centro 2030, cofinanciado pela União Europeia. O investimento visa reforçar a segurança e a capacidade de resposta das corporações de bombeiros da região.

Com quase dois séculos de existência, Vila Nova da Barquinha reafirma-se como um concelho de referência no Médio Tejo, reconhecido pelo seu património histórico e cultural, pela ligação ao rio Tejo e por uma constante aposta na modernização e qualidade de vida dos seus habitantes.