 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-11-13
- foto O MIRANTE

A Infraestruturas de Portugal (IP) colocou recentemente um novo tapete de alcatrão no centro urbano de Benavente, mas até ver esqueceu-se de um pormenor essencial, as passadeiras. Há cerca de um mês que os sinais verticais, que já estavam colocados, indicam a sua existência, mas no asfalto nem rasto de tinta branca. À excepção de uma das travessias, que tem sinalização luminosa e que permite aos peões parar o trânsito, as restantes dependem apenas da boa vontade dos automobilistas. Não custava nada concluir a obra com segurança e respeito por quem anda a pé.

