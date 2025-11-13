uma parceria com o Jornal Expresso

Escolas de Azambuja recebem novas coberturas para os recreios

Coberturas em três estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Azambuja visam proporcionar melhores condições de conforto e segurança aos alunos, durante o tempo que passam nos recreios.

Os pátios da Escola Básica Inocêncio Carrilho Lopes e da Escola Básica Boa Vida Canada, ambas do Agrupamento de Escolas de Azambuja, passaram a ter novas coberturas em lona, para proteger os alunos da chuva e do sol no tempo que passam no recreio. O investimento municipal nestas duas intervenções foi de 29.568 euros. Encontra-se ainda a decorrer a construção de uma cobertura de grandes dimensões no campo de jogos da Escola Básica de Azambuja, totalmente executada em estrutura metálica de aço, cuja conclusão está prevista para Fevereiro de 2026. A nova infra-estrutura permitirá a utilização do campo de jogos durante todo o ano, independentemente das condições meteorológicas, representando um investimento pela autarquia de 371.315 euros, apoiado pela União Europeia em 85%.

