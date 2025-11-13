uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025.11.13 1ª página Política Junta de Azambuja com competências ...

Junta de Azambuja com competências distribuídas pelo novo executivo

Presidente da Junta de Freguesia de Azambuja vai exercer o cargo em regime de meio-tempo e partilhar as áreas de responsabilidade com mais quatro eleitos.

A Junta de Freguesia de Azambuja tem definida a sua organização interna e distribuição de pelouros designada pelo presidente, André Salema (PS), que vai exercer funções em regime de meio tempo no mandato 2025-2029. O autarca socialista determinou que vai assumir os pelouros da Coordenação geral da junta de freguesia; Recursos Humanos; Protecção Civil; Ambiente e Salubridade; Ordenamento Urbano/Rural e Desenvolvimento; Investimentos; Recenseamento Eleitoral; Serviços Administrativos e Gabinete Jurídico.
O secretário, Nuno Carapinha, que substituirá André Salema nas suas faltas e impedimentos, fica responsável pelos pelouros da Comunicação, Imagem e Protocolo; Educação e Formação; Modernização Administrativa; Cultura e Tempos Livres. A tesoureira, Joana Silva, assume a Gestão Financeira; Colectividades; Desporto; Juventude e Saúde. O pelouro da Acção Social fica entregue à vogal Ângela Inácio e os do Espaço Público; Equipamentos Urbanos; Património e Serviços Urbanos, ao vogal, Pedro Silva.
Ficou também definido que as reuniões ordinárias da junta de freguesia vão decorrer mensalmente, na última quarta-feira de cada mês, e que o atendimento ao público será realizado semanalmente às quartas-feiras, pelas 18h30, mediante marcação prévia.

