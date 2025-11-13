Junta de Azambuja com competências distribuídas pelo novo executivo

Presidente da Junta de Freguesia de Azambuja vai exercer o cargo em regime de meio-tempo e partilhar as áreas de responsabilidade com mais quatro eleitos.

A Junta de Freguesia de Azambuja tem definida a sua organização interna e distribuição de pelouros designada pelo presidente, André Salema (PS), que vai exercer funções em regime de meio tempo no mandato 2025-2029. O autarca socialista determinou que vai assumir os pelouros da Coordenação geral da junta de freguesia; Recursos Humanos; Protecção Civil; Ambiente e Salubridade; Ordenamento Urbano/Rural e Desenvolvimento; Investimentos; Recenseamento Eleitoral; Serviços Administrativos e Gabinete Jurídico.

O secretário, Nuno Carapinha, que substituirá André Salema nas suas faltas e impedimentos, fica responsável pelos pelouros da Comunicação, Imagem e Protocolo; Educação e Formação; Modernização Administrativa; Cultura e Tempos Livres. A tesoureira, Joana Silva, assume a Gestão Financeira; Colectividades; Desporto; Juventude e Saúde. O pelouro da Acção Social fica entregue à vogal Ângela Inácio e os do Espaço Público; Equipamentos Urbanos; Património e Serviços Urbanos, ao vogal, Pedro Silva.

Ficou também definido que as reuniões ordinárias da junta de freguesia vão decorrer mensalmente, na última quarta-feira de cada mês, e que o atendimento ao público será realizado semanalmente às quartas-feiras, pelas 18h30, mediante marcação prévia.